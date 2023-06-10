(CNN)-- قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لشبكة CNN، إن الرئيس السابق ومستشاروه ما زالوا يحددون أفضل السبل للرد على لائحة الاتهام بعد أن تم الكشف عنها بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن ترامب أمضى صباح الجمعة في لعب الغولف مع النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كارلوس خيمينيز في ناديه في نيوجيرسي حيث أجرى حلفاؤه اتصالات هاتفية لدعم ترامب بعد توجيه لائحة اتهام إليه في اليوم السابق.

ويؤكد فريق ترامب أنه كان يعمل كالمعتاد، وأنه سيظل يحضر كل فعاليات حملته في نهاية هذا الأسبوع في جورجيا وكارولينا الشمالية.

وقال دونالد ترامب مرارا وتكرارا إنه سيستمر في الترشح للرئاسة حتى لو وجهت إليه لائحة اتهام.

وأصر مستشارو الرئيس السابق على عدم وجود خطة له للإدلاء بتصريحات مباشرة يوم الجمعة.

وبدلا من ذلك، أمضى ترامب فترة الظهيرة في مهاجمة المدعي الخاص جاك سميث وزوجته، عبر "تروث سوشيال"، وزعم أنه "يُعامل بشكل غير عادل".

يذكر أن سميث يقود التحقيق بشأن تعامل دونالد ترامب مع الوثائق السرية.