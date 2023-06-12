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لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان صحفي، إن أكبر تدريب جوي على الإطلاق لقوات الحلف بدأت يوم الاثنين في ألمانيا.

وأضاف الحلف أن 25 دولة تشارك في تدريبات "Air Defender" التي تستمر أسبوعين، وتضم حوالي 10 آلاف فرد و250 طائرة، بما في ذلك حوالي 100 من الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو إن تدريبات Air Defender، التي تستضيفها وتقودها ألمانيا، تبعث "برسالة واضحة مفادها أن الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف".

وأضاف المتحدثة أن هذه التدريبات "ضرورية لأننا نعيش في عالم أكثر خطورة. بينما نواجه أكبر أزمة أمنية منذ جيل، فإننا نقف متحدين للحفاظ على بلادنا وشعبنا آمنين".

وأشار لونغيسكو أيضًا إلى أن التمرين يوضح "الرابطة القوية بين أوروبا وأمريكا الشمالية، والعمل معًا في الناتو".

قال إينغو جيرهارتز، قائد قوات الدفاع الجوي الألماني، وقائد تدريبات الدفاع الجوي 2023، لمراسل CNN، نيك روبرتسون، الجمعة، إن هذا التمرين يوضح القدرة الدفاعية للتحالف.

وأشار جيرهارتز إلى أن هدف التدريب هو "أن نثبت في الحلف وأن نثبت لشعبنا... أننا راسخون.. أننا سريعون.. نحن المستجيب الأول، ونحن قادرون على الدفاع عن هذا التحالف وأراضي الناتو هي خط أحمر ونحن على استعداد للدفاع عن كل شبر منه ".

ستساعد تديبات Air Defender في "ضمان تدريب القوات الجوية للناتو واستعدادها للرد معًا. وستتمركز معظم الطائرات في العديد من القواعد الجوية الألمانية. وستتم مهام التدريب بشكل أساسي فوق بحر الشمال وبحر البلطيق وجنوب ألمانيا"، وفقًا لبيان حلف الناتو الاثنين.