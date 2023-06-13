واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علقت سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، على لائحة الاتهام الفيدرالية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سيمثل أمام المحكمة مساء الثلاثاء.

وقالت جيل بايدن لمانحين ديمقراطيين إنها فوجئت بأن العديد من الجمهوريين يواصلون دعم الرئيس السابق وسط متابعة لائحة الاتهام التاريخية.

وأضافت في إشارة إلى دعم ترامب في استطلاع حديث للرأي، وفقًا لتصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" وأكدها أحد الحاضرين لشبكة CNN: "إنهم لا يهتمون بلائحة الاتهام، وهذا الأمر صادم بعض الشيء، على ما أعتقد".

هذه التصريحات، التي جاءت في أول ظهور منفرد لها في حملة إعادة انتخاب زوجها، تمثل اختلافا عن الاستراتيجية التي اتخذها بايدن بالامتناع عمدا عن التعليق على لائحة اتهام سلفه.

خلال حملة جمع التبرعات في مدينة نيويورك، جادلت السيدة الأولى بأن الناخبين لديهم خيار بين "القيادة القوية والثابتة" التي يقدمها زوجها و"الفوضى والفساد والكراهية والانقسام" لمجموعة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" من الجمهوريين الموالين لترامب.