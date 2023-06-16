الجيش الأوكراني: حققنا "نجاحا جزئيا" خلال هجومنا الحالي في عدة اتجاهات

شاهد.. زعيم فاغنر يحذر من تكبد روسيا خسائر فادحة قريبًا في أوكرانيا

خريطة تُظهر كيف يمكن أن يؤثر تدمير سد على نهر دنيبرو على استراتيجيات أوكرانيا وروسيا العسكرية

(CNN)— زعم الجيش الأوكراني، الجمعة، أن قواته حققت "نجاحا جزئيًا" في عدة اتجاهات خلال هجومها الحالي.

وقال أندري كوفالوف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، إن القوات تواصل القيام بأعمال دفاعية وهجومية. وزعم: "جنودنا حققوا نجاحا جزئيا ولم يُفقد أي موقع يدافع فيه الجنود الأوكرانيون".

وادعى البيان تحقيق التقدم في منطقتي نوفودانيليفكا وروبوتين في منطقة زاباروجيا جنوب أوريخيف وليفادين ستارومايورسك على حدود منطقتي زاباروجيا ودونيتسك، ومعظم الأماكن التي تمت السيطرة عليها هي قرى صغيرة.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية نجحت بالقرب من فوهليدار في بعض المناطق. وكانت بلدة فوهليدار على الخطوط الأمامية منذ بدء الغزو، وأصبحت ركيزة أساسية في الصراع شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث: "في سياق العمليات الهجومية، يثبتون أنفسهم على المواقع".

كما زعم البيان أيضا نجاح العمليات الهجومية في منطقة شرق قرية ستوبوتشكي في منطقة دونيتسك "مما دفع قوات الاحتلال للخروج من مواقعها". وستوبوتشكي هي قرية تقع شرق مدينة كوستيانتينيفكا.