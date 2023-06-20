شاهد.. زعيم فاغنر يحذر من تكبد روسيا خسائر فادحة قريبًا في أوكرانيا

(CNN)— قالت أوكرانيا إن روسيا شنت "هجوما جويا ضخما آخر" على كييف، باستخدام طائرات إيرانية مختلفة بدون طيار مع "وابل من ذخيرة طائرات شاهد"، وفقا لبيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن "الطائرات بدون طيار دخلت العاصمة في موجات"، و"من اتجاهات مختلفة"، مما أدى إلى إطلاق إنذار الغارات الجوية لأكثر من ثلاث ساعات.

وقال بوبكو: " تم تحديد وتدمير حوالي عشرين هدفا للعدو من قبل قوات ووسائل دفاعنا الجوي في المجال الجوي حول كييف".

وأضاف أنه لا توجد حاليا معلومات بشأن أي ضحايا محتملين أو أي دمار ذي مغزى.

وبحسب البيان، فإن " هذا هو الهجوم الثاني فقط من قبل طائرات إيرانية بدون طيار على كييف منذ بداية الشهر، والأول خلال آخر 18 يوما".