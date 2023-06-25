زعيم فاغنر يوقف تحرك قواته لموسكو.. مذيعة CNN توضح ما يعنيه هذا التطور

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(CNN)-- يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لتحدي كبير للقيادة العسكرية الروسية لفترة من الوقت، كما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة CNN، لافتين إلى أنه لم يكن من الواضح ما هو الهدف النهائي.

وقال مسؤول استخبارات غربي وشخص آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية إن مسؤولي المخابرات الأمريكية والغربية رأوا علامات على أن بريغوجين كان يقوم باستعدادات لمثل هذه الخطوة، بما في ذلك حشد الأسلحة والذخيرة.

وأضاف المسؤول إنهم يعتقدون أن مزاعم بريغوجين بشأن نقص الذخيرة للعمليات في أوكرانيا كانت خداعًا متعمدًا للمساعدة في إرساء الأساس لتحدي عسكري محتمل للقادة الروس.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية أن الأمر "حدث بسرعة كبيرة"، وكان من الصعب معرفة مدى جدية بريغوجين في تهديد الجيش الروسي وإلى أين سيأخذ جنوده.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت سابقًا: فقد تفاجأ المسؤولون الأمريكيون بالسرعة التي تطور بها الوضع ليلة الجمعة وتصاعدت إلى يوم السبت، مما تسبب في قيام كبار المسؤولين بإلغاء الرحلات الدولية المخطط لها وعقد اجتماعات طارئة في جميع أنحاء الحكومة.