من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

(CNN)— نقلت وكالة (تاس) الروسية الرسمية للأنباء، الاثنين، عن مصدر مقرب من مكتب المدعي العام الروسي قوله، إن التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة برئيس فاغنر يفغيني بريغوزين، وتورطه المزعوم في تنظيم تمرد مسلح لا يزال مستمرا.

وقال المصدر بحسب (تاس) فيما يتعلق بمؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة: "القضية الجنائية ضد بريغوجين لم تتوقف. التحقيق مستمر".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، السبت، في مكالمة مع الصحفيين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع بريغوجين، وسيتم إسقاط التهم الموجهة إليه بشأن الدعوة إلى "تمرد مسلح"، دون تقديم إطار زمني.

ولم يؤكد بريغوجين ولا خدمته الصحفية أي اتفاق، كما لم يُشاهد بريغوجين في الأماكن العامة منذ مغادرته مدينة روستوف أون دون الروسية، ليلة السبت.