وثائق حصرية شوركت مع CNN تشير إلى أن أحد أبرز جنرالات بوتين كان عضوًا مهمًا في فاغنر

وزير الخارجية الأوكراني حول تمرد فاغنر في روسيا.. "بريغوجين هو أول من تجرأ" على مواجهة بوتين

بعد تمرده على بوتين.. ما هو مستقبل زعيم “فاغنر” يفغيني بريغوجين؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين، الجمعة، إن مستقبل عمليات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا متروك لقادة الدول التي تعمل فيها.

وأوضح لافروف أن فاغنر، مجموعة المرتزقة PMC التي يديرها يفغيني بريغوجين، تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR)، وفي "عدة دول إفريقية أخرى"، بموجب اتفاقيات "تم إبرامها مباشرة بين الحكومات المعنية وشركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وأردف لافروف قائلا: "مصير الاتفاقات بين تلك الدول الإفريقية وفاغنر متروك لقيادة تلك الدول لتقرره".

وفي الوقت الحالي، يعتقد المسؤولون في كييف أن فاغنر، الممنوعة من القتال لصالح الكرملين في أوكرانيا، تواصل عملياتها الخارجية الأخرى، بحسب ما قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف في مقابلة نُشرت، الخميس.

وأضاف بودانوف: "نعم، عملياتها في الخارج مستمرة في الغالب في إفريقيا، وما سيحدث بعد ذلك هو أن غالبية الأفراد الذين شاركوا سابقا في القتال في أوكرانيا، سيتم نقلهم خطوة بخطوة إلى إفريقيا لبناء عملياتهم هناك".

وزعم بودانوف أن بريغوجين كان يؤسس "مركزا" في بيلاروسيا للإشراف على هذا العمل، ولكنه لا يوجد إلا "بضعة أشخاص" في هذا البلد.

وأوضح بودانوف: "لم يتم التخطيط لإعادة تأهيل ضخمة لشركة فاغنر في بيلاروسيا، لأن المركز الذي ينشئونه في بيلاروسيا لأغراض لوجستية. كما سيكون لديهم بعض المباني المكتبية ومركز تجنيد، ويتم إنشاء هذا المركز لعمليات فاغنر في الخارج، ومعظمها في إفريقيا".

وكان زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين أعلن، السبت الماضي، سيطرته على منشآت عسكرية في منطقتي روستوف وفورونيغ في جنوب روسيا، وبعد ساعات، تدخل الرئيس البيلاروسي وتم التوصل إلى اتفاق، الأحد، نص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا وإنهاء تمرد فاغنر.