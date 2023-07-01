مدير CIA لنظيره الروسي: لا علاقة للولايات المتحدة بتمرد فاغنر

وثائق حصرية شوركت مع CNN تشير إلى أن أحد أبرز جنرالات بوتين كان عضوًا مهمًا في فاغنر

(CNN)-- أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز اتصالا هاتفيًا، مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين، ليشير إلى الاتصال للمرة الأولى منذ تمرد فاغنر، مجددًا التأكيد على أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالتمرد، وفقا لمسؤول أمريكي.

وقال المسؤول: "بعد التمرد الفاشل الذي قام به رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، في نهاية الأسبوع الماضي، تواصل بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليؤكد مجددًا أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالتمرد".

وتحدثت شبكة CNN، عن التواصل الدبلوماسي قائلة نفس الشيء.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أول من كشف عن المكالمة.

وكان مسؤول أمريكي ذكر في وقت سابق، السبت، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وليام بيرنز أجرى زيارة مؤخرًا إلى أوكرانيا، والتقى خلالها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية، وفقا لما أعلن مسؤول أمريكي.

وأشار المسؤول إلى أن بيرنز سافر إلى كييف قبل تمرد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، الذي لم يكن موضعًا للنقاش.