تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

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(CNN)-- تعد وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي من بين أكثر الوحدات إرهاقًا في العمل في الجيش الأمريكي، حيث تعمل على أنظمة الصواريخ في جميع أنحاء العالم لتوفير ردع على مدار الساعة ضد الأعداء، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران.

مع تكدس المطالب مع حرب أوكرانيا والمخاوف الأخرى التي تلوح في الأفق، حذر القادة العسكريون الأمريكيون من أن وحدات الدفاع الصاروخي في الخطوط الأمامية في البلاد قد تكون مضغوطة للغاية.

أفراد وحدات الدفاع الجوي الأمريكي عرضة للإجهاد. ويعمل الجيش الأمريكي على تنفيذ تغييرات لتخفيف بعض الضغط الذي يشعر به هؤلاء الجنود وعائلاتهم.

يقدم الجيش مكافآت تجنيد قدرها 47500 دولار لجذب المزيد من المرشحين لوظائف معينة في الدفاع الجوي، بما في ذلك تشغيل بطاريات صواريخ باتريوت، وهو نظام الدفاع الجوي المتقدم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

كما تم تضمين متخصصين في الصحة العقلية في وحدات الدفاع الجوي حول العالم في محاولة لمعالجة الإرهاق.

يعتبر فرع الدفاع الجوي للجيش من بين أكثر الفروع انتشارًا في الخدمة، حيث يتم نشر ما يقرب من 60% من إجمالي قوته في أي وقت. في المتوسط، وُجد أن جنود الدفاع الجوي لديهم مدة أقل من عام في المنزل بعد نشرهم لمدة عام.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، كان على جنود الدفاع الجوي الأمريكيين المتمركزين في أوروبا أن ينتشروا في غضون ساعات فقط لحماية الجناح الشرقي لحلف الناتو والمساعدة في تدريب أوكرانيا.

في غضون ذلك، في المحيط الهادئ، يزيد الجيش الأمريكي من وجوده في المنطقة استعدادًا لصراع محتمل في المستقبل مع الصين. كل هذا بالإضافة إلى مهمة مستمرة في الشرق الأوسط، على الرغم من تقليص البنتاغون لبعض الالتزامات في المنطقة.

قال ضابط كبير في الدفاع الجوي بالجيش لشبكة CNN: "لقد كان لدينا إجهاد ونقص في العدد". تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته من أجل التحدث بحرية.

ظهرت الحاجة إلى دفاع جوي قوي حيث تعمل أوكرانيا على إحباط هجمات قوية من قبل الجيش الروسي. في نهاية هذا الأسبوع، استخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ضربات ليلية على العاصمة الأوكرانية، لكن دفاعات كييف الجوية دمرت جميع الطائرات بدون طيار، وفقًا لقادة المدينة.

بالنسبة للجنود الأمريكيين المكلفين بتوفير الدفاع للشركاء، وكذلك تدريب الأوكرانيين على تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم، فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر.

قاد قائد باتريوت، تدريب الأوكرانيين في أوروبا على منظومة باتريوت الأمريكية بعد أن تدربوا في قاعدة فورت سيل بولاية أوكلاهوما. وقال ريتانا لشبكة CNN إن التدريب كان مختلفًا عن أي شيء رآه خلال سنواته الـ 23 في الجيش. تفاوتت القوات الأوكرانية بشكل كبير في العمر والخبرة العسكرية، وكانت العواقب الحقيقية للغاية معلقة على التدريب حيث سعت القوات الأمريكية إلى تعليم نظرائهم الأوكرانيين كل ما يعرفونه.

وقال ريتانا في النهاية، إن المدربين الأمريكيين كانوا "يدعون أن ما فعلناه كان كافيًا" قبل إعادة المتدربين إلى الخطوط الأمامية.

وأضاف ريتانا: "في النهاية، كان الأمر حلو ومر - كان من دواعي سروري أن التدريب قد اكتمل، وأن (الأوكرانيين) كانوا ناجحين. ولكن كان أيضًا عبئًا ثقيلًا ومقلقًا للغاية للاعتقاد بأنهم يتجهون إلى عرين الذئب... للذهاب للقتال".