بعد موافقة أمريكا على إرسالها لأوكرانيا.. نظرة على القنابل العنقودية وكيف تفتك بضحاياها

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت، القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بأنه "عمل يائس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن نقل الذخائر العنقودية هو عمل يائس ودليل على فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، مضيفة أنه "لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة والأهداف سوف تتحقق بالكامل".

وصفت زاخاروفا القرار الأمريكي بأنه "مظهر صارخ آخر للمسار العدواني المناهض لروسيا الذي اتخذته الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا إلى أقصى حد".

كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أقروا بأن أحد الأسباب الرئيسية لتقديمهم ذخائر عنقودية إلى كييف هو أن هجومها المضاد "يسير أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض".

فشل الجيش الأوكراني حتى الآن في تحقيق مكاسب كبيرة، حيث قام بتوثيق التقدم التدريجي على الخطوط الأمامية خلال المراحل الأولى للهجوم.

سبق أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد أن يكون استراتيجيًا بشأن المكان الذي يرسل فيه القوات من أجل تقليل الخسائر، لا سيما بالنظر إلى أنهم يقومون بشق طريقهم عبر الأراضي الملغومة بشدة والدفاعات الروسية المحصنة.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن وتيرة الهجوم المضاد ليست مفاجئة، بالنظر إلى هذه العوامل. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN إنه درس بدقة مسألة توفير الذخائر العنقودية - وهي أسلحة مثيرة للجدل تحظرها أكثر من 100 دولة بسبب الخطر المحتمل الذي تشكله على المدنيين. في النهاية، خلص بايدن إلى أن خطر نجاح روسيا في غزوها كان أكبر من السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة على أراضيها، على حد قوله.