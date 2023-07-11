البيت الأبيض يُعلق على مدة إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

بعد موافقة أمريكا على إرسالها لأوكرانيا.. نظرة على القنابل العنقودية وكيف تفتك بضحاياها

(CNN)-- سعى البيت الأبيض إلى توضيح أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن المثير للجدل بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كان قرارا "مؤقتا"، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين، إن الأمر سيستغرق "شهورا" حين تسد أوكرانيا فجوة الذخيرة.

وأضاف سوليفان: "بعد الجولات المنفردة التي قدمناها من الذخيرة، والتي جعلت حلفاء وشركاء آخرين يقدمونها لأوكرانيا، فإن هذه المخزونات تنخفض".

وتابع: "لم نكن مستعدين لمغادرة أوكرانيا بلا حماية، لذلك بالنسبة لنا، عندما يتعلق الأمر بالاختيار، كان خيارنا رغم الصعوبة، ورغم التحديات، ورغم مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين المرتبط بالذخائر العنقودية، فإن خطر إلحاق الأذى بالمدنيين من مغادرة أوكرانيا بدون الذخيرة التي تحتاجها، كان أكبر من وجهة نظرنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تنظر إلى توفير الذخائر العنقودية على أنه "مؤقت"، حتى يتم إنتاج المزيد من الذخائر.

وأكد سوليفان: "نحن نعتبر ذلك مؤقتا لأنه منذ عدة أشهر، بدأنا عملية لتكثيف إنتاجنا، بمجرد أن يصل إلى مستوى يمكن أن يلبي فيه إنتاج الذخائر الأحادية احتياجات أوكرانيا، فلن تكون هناك حاجة لمواصلة تقديم الذخائر العنقودية"، رافضا تقديم جدول زمني.

وبعد الضغط عليه مرة أخرى بشأن التوقيت، قال: "إنها أشهر، لكن السؤال هو، كم عددها؟".