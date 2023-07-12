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خيامهم في بيلاروسيا فارغة.. ما الذي حدث لقوات فاغنر وزعيمها بريغوجين؟

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صحيفة وول ستريت جورنال: زعيم فاغنر خطط للقبض على وزير الدفاع الروسي والجنرال فاليري قبل كشف أمره

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن مجموعة مرتزقة فاغنر أكملت تسليم جميع معداتها العسكرية إلى القوات المسلحة الروسية النظامية.

وفقًا لبيان الوزارة، تخلت مجموعة فاغنر عن أكثر من 2000 سلاح وأنظمة أخرى، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية، مثل T-90 و T-80 و T-72B3.

وسلّمت فاغنر أيضًا أنظمة إطلاق صواريخ غراد وأوراغان المتعددة.

يأتي هذا النقل بعد التمرد الفاشل الذي أطلقه زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في نهاية الشهر الماضي.

لعدة أشهر قبل التمرد الفاشل، اتهم بريغوجين وزارة الدفاع بتجويع فاغنر من المعدات والذخيرة.

بعد التمرد الفاشل، مُنح مقاتلو فاغنر خيار توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية أو الانضمام إلى بريغوجين في المنفى في بيلاروسيا أو العودة إلى ديارهم.

في وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، إن القوات الخاصة في البلاد ستجري تدريبات قتالية مع مقاتلي فاغنر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

من غير الواضح عدد أفراد فاغنر الذين انتقلوا إلى بيلاروسيا.