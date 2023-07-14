خيامهم في بيلاروسيا فارغة.. ما الذي حدث لقوات فاغنر وزعيمها بريغوجين؟

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الجمعة، إن مرتزقة مجموعة فاغنر الخاصة، لم تكن أبدا كيانا قانونيا، وإن وضعها القانوني يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأضاف بيسكوف خلال مكالمة يومية مع الصحفيين: "كيان قانوني مثل فاغنر غير موجود ولم يكن موجودا على الإطلاق"، موضحا: "هذه قضية قانونية تحتاج إلى دراسة".

ورفض بيسكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع بين فاغنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جهة أخرى، رفض بيسكوف أيضا التعليق على الجنرال الروسي المُقال إيفان بوبوف، مشيرا إلى أنه "موضوع عسكري"، يعود لوزارة الدفاع الروسية التعليق عليه.

وكانت صحيفة (كوميرسانت) الروسية، كشفت، الجمعة، تفاصيل رفض زعيم مقاتلي فاغنر يفغيني بريغوجين، خلال اجتماع في الكرملين بعد فشل تمرده، طلبا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يواصل مقاتلو فاغنر العمل تحت قيادة شخص آخر غير بريغوجين.