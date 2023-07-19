شاهد.. أول دليل على تحركات فاغنر وتحديد مواقعها في الطريق إلى بيلاروسيا

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وثائق حصرية شوركت مع CNN تشير إلى أن أحد أبرز جنرالات بوتين كان عضوًا مهمًا في فاغنر

(CNN)-- ظهر مؤسس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وممولها يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نُشر الأربعاء، ويبدو أنه يحيي مقاتليه في بيلاروسيا.

تم نشر الفيديو في قنوات مؤيدة لفاغنر عبر تطبيق تيليغرام، ثم شاركه بريغوجين في حسابه.

هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها بريغوجين علنًا منذ أن قاد انتفاضة عسكرية الشهر الماضي. وتعمل شبكة CNN على التحقق من الفيديو.

في وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الاستخبارات البريطانية لـ CNN إن بريغوجين حي وحر، وادعى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع زعيم فاغنر من أجل إنهاء التمرد الذي لم يدم طويلاً.

كانت لقطات مصورة قد أظهرت أرتالا تابعة لقوات مجموعة "فاغنر" في طريقها إلى قاعدة عسكرية مهجورة سابقًا في بيلاروسيا، وهو ما كشفه تحليل لـCNN بواسطة لقطات الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.