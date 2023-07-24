ارتفاع أسعار القمح بعد ضرب ميناء أوكراني على نهر الدانوب

كاميرا توثق ما حدث لحظة قصف المدفعية الروسية حقول القمح في أوكرانيا

مسؤول بـWFP يبرز أثر الأزمة الأوكرانية على سلاسل توريد القمح للمنطقة العربية

(CNN)-- ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد في الأسواق الدولية عقب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة روسية على ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

أُصيبت صومعة حبوب في ميناء ريني وتضررت بشكل كبير، وفقًا للصور ومقاطع الفيديو المحدد مكانها جغرافيًا.

في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي، كان سعر القمح لتسليم سبتمبر/ أيلول في بورصة شيكاغو أعلى بنحو 6% من الإغلاق السابق.

تشعر الأسواق بالقلق من وضع إمدادات القمح المحدودة، بعد انهيار مبادرة الحبوب في البحر الأسود الأسبوع الماضي، مع سلسلة هجمات للطائرات دون طيار الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.