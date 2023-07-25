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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقشا وضع شركة فاغنر العسكرية الخاصة، خلال محادثاتهما الأخيرة، التي استمرت يومين، في سانت بطرسبرغ.

وأعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين خلال مكالمة، الثلاثاء أن "موضوع مجموعة فاغنر أُثير هناك أيضا، موضوع التجارة والتعاون الاقتصادي، بجانب وضع دولة الاتحاد، والتهديد الخارجي على طول محيط بلدينا، كل هذا بالطبع كان على جدول الأعمال".

ولم يقدم بيسكوف أي تفاصيل إضافية حول ما تمت مناقشته على وجه التحديد بشأن فاغنر، لكنه أضاف أن الاجتماع عمل على مواءمة المواقف وتبادل وجهات النظر حول قضايا متعددة، ولم يسع الزعيمان إلى التوصل إلى أي اتفاقيات محددة.

وأوضح بيسكوف: "لم تكن هناك أهداف للتوصل إلى أي اتفاقيات".

ووصل لوكاشينكو إلى روسيا في زيارة عمل، السبت الماضي، وعقد اجتماعات مع بوتين في سانت بطرسبرغ، يومي الأحد والاثنين، وفقا لكلتا الخدمتين الصحفيتين الرئاسيتين في البلدين.