صندوق النقد يحذر من "خطر" الطقس السيئ وحرب أوكرانيا على أسعار الغذاء

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صندوق النقد يحذر من "خطر" الطقس السيئ وحرب أوكرانيا على أسعار الغذاء
صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدوليCredit: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن "الخطر المستمر على الاقتصاد العالمي يتمثل في أن الطقس السيئ والحرب في أوكرانيا ستؤديان إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم".

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وأضاف الصندوق، في التقرير، أن "ظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى زيادات شديدة في درجات الحرارة أكثر من المتوقع، وتفاقم ظروف الجفاف، ورفع أسعار السلع الأساسية".

وتابع أن "الحرب في أوكرانيا يمكن أن تشتد مما يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود والأسمدة"، ولفتت إلى "التعليق الأخير لاتفاق الحبوب يشكل مصدرا للقلق في هذا الصدد".

يذكر أن روسيا كانت أعلنت أنها لن تجدد التزامها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم إبرامه في يوليو/ تموز الماضي، ومنذ بدء سريان الاتفاق تم شحن 32.9 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا.

وثبت أن الاتفاق حيوي لتحقيق استقرار أسعار الغذاء العالمية، وإغاثة البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية.

وكان تأثير الحرب على أسواق الغذاء العالمية فوريا ومؤلما للغاية، خاصة أن أوكرانيا تعتبر موردا رئيسيا للحبوب لبرنامج الغذاء العالمي.

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