كيف أصبحت روسيا أكثر اعتمادًا على الصين منذ بداية حربها في أوكرانيا؟

هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة الصينية، الإثنين، أن الصين ستفرض ضوابط على تصدير الطائرات بدون طيار ومعداتها من أجل "حماية الأمن القومي والمصالح"، في خطوة قد تؤثر على الحرب في أوكرانيا.

ستتطلب القيود المفروضة على المعدات من البائعين الحصول على إذن لتصدير بعض محركات الطائرات بدون طيار والليزر والتصوير والاتصالات ومعدات الرادار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. تخضع الطائرات بدون طيار التجارية ذات المواصفات المحددة أيضًا للضوابط التي تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول.

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان على شبكة الإنترنت، إن جميع الطائرات المدنية بدون طيار غير المدرجة في الضوابط محظورة من التصدير لأغراض عسكرية.

وجاء في البيان أن "التوسع المتواضع للصين في نطاق السيطرة على الطائرات بدون طيار هذه المرة هو إجراء مهم لإظهار التزامها كدولة رئيسية مسؤولة بتنفيذ مبادرات الأمن العالمي والحفاظ على السلام العالمي"، مضيفًا أن الصين "عارضت باستمرار استخدام طائرات بدون طيار مدنية لأغراض عسكرية".

أصبحت الطائرات بدون طيار سمة بارزة بشكل متزايد للحرب الحديثة، تستخدمها كل من روسيا وأوكرانيا بينما تشن موسكو حربًا على جارتها. كما سلطت الأضواء خلال النزاع على الطائرات المدنية بدون طيار، مع احتمال تغييرها أو استخدامها للاستخدام العسكري.

في وقت سابق من هذا العام، عثرت شبكة CNN على أدلة على إسقاط طائرة مسيرة صينية الصنع، تمت إعادة تهيئتها وتسليحها، تم استخدامها لاستهداف القوات الأوكرانية.

وأكدت الشركة المصنعة، Mugin Limited، لشبكة CNN أن هذا هو هيكل طائرتها، ووصفت الحادث بأنه "مؤسف للغاية".

يقول بعض المدونين في مجال التكنولوجيا إن الأجهزة تُعرف باسم "طائرات بدون طيار علي بابا" لأنها كانت متاحة للبيع بسعر يصل إلى 15000 دولار على مواقع الأسواق الصينية بما في ذلك Alibaba و Taobao.

تصدر الصين الطائرات بدون طيار إلى العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة، ولديها صناعة محلية كبيرة لتصنيع الطائرات بدون طيار.

تأتي مجموعة الضوابط الجديدة في أعقاب إصدار الأسبوع الماضي لتقرير أعده مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، والذي يزعم أنه اعتبارًا من شهر مارس/ آذار، "شحنت الصين (ما قيمته) أكثر من 12 مليون دولار في شكل طائرات بدون طيار وأجزاء من الطائرات بدون طيار" إلى روسيا، نقلاً عن "تحليل طرف ثالث" لبيانات الجمارك الروسية.

يفصل تقرير المخابرات الأمريكية الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الصينية في حرب روسيا في أوكرانيا

ويستشهد التقرير، الذي يحمل عنوان "الدعم المقدم من جمهورية الصين الشعبية لروسيا" بتاريخ 2023، إلى حد كبير ببيانات مفتوحة المصدر وتقارير وسائل الإعلام الغربية لدعم مزاعمه.

لا يحدد التقرير ما إذا كانت شحنات الطائرات بدون طيار المزعومة قد استخدمت في ساحة المعركة، لكنه يشير إلى شحنات البضائع "ذات الاستخدام المزدوج".

ودحضت وزارة الخارجية الصينية التقرير، الجمعة، حيث قال متحدث باسمها خلال إحاطة دورية إن تعاون بكين مع موسكو "لا يستهدف أي طرف ثالث".

في أبريل/ نيسان، نفت وزارة التجارة في بيان مزاعم بأن الصين تقدم دعمًا عسكريًا لروسيا بطائرات صينية بدون طيار يتم تصديرها إلى ساحة المعركة، ووصفت التقارير الإعلامية عن مثل هذا النشاط بأنها "تشهير متعمد".

قال متحدث رسمي إن الضوابط الصينية على بعض الطائرات بدون طيار حالت دون استخدامها "لأغراض غير سلمية"، مضيفًا أن بعض شركات الطائرات المدنية الصينية بدون طيار "اتخذت أيضًا مبادرة لتعليق عملياتها في مناطق النزاع" منذ "الأزمة" في أوكرانيا.

لطالما حذر المسؤولون الغربيون نظرائهم الصينيين من تقديم دعم مادي للحرب الروسية. أعلنت بكين الحياد في الصراع، لكنها واصلت دعمها الدبلوماسي والاقتصادي لموسكو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في يونيو/ حزيران، إن واشنطن "تلقت تأكيدات من الصين بأنها ليست ولن تقدم مساعدة قاتلة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا"، ولكن كانت هناك "مخاوف مستمرة" من أن الشركات الصينية ربما توفر التكنولوجيا لروسيا يمكن أن "تعزز عدوانها في أوكرانيا".

ضوابط التصدير

وتأتي هذه الإجراءات أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة والصين قيودًا متبادلة على الصادرات تشمل منتجات التكنولوجيا الفائقة، بعد تصاعد المخاوف في واشنطن بشأن الخطر الذي تشكله بكين على أمنها القومي.

قالت الصين إن إجراءاتها الجديدة التي أعلنت يوم الإثنين لا تستهدف أي دولة "محددة".

تضيف القيود إلى ضوابط التصدير الحالية التي تغطي الطائرات بدون طيار والتي طبقتها بكين على مدار العقدين الماضيين تقريبًا، وفقًا لهنري جاو، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة.

وقال إن الصين فرضت أيضًا قيودًا على أساس الأمن القومي في السنوات الأخيرة، "خاصة منذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف جاو أن الإجراءات الجديدة يمكن أن "تزيد من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتجعل من الصعب على الشركات في كلا البلدين القيام بأعمال تجارية".

ويشار إلى أن أكثر من 50٪ من الطائرات بدون طيار المباعة في الولايات المتحدة تصنعها شركة DJI ومقرها شنتشن، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم، حيث تحظى طرازات DJI بشعبية بين وكالات السلامة العامة الأمريكية، وفقًا لاثنين من المشرعين الأمريكيين. لقد أدخلا في وقت سابق من هذا العام تشريعات من شأنها أن تقيد الشركة من العمل على البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة.

لقد برزت الطائرات بدون طيار بالفعل في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

أضافت الولايات المتحدة شركة DJI إلى قائمة سوداء للاستثمار في عام 2021، زاعمة أن الشركة لعبت دورًا في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور في الصين والأقليات العرقية والدينية الأخرى في منطقة شينجيانغ أقصى الغرب.

كانت الشركة مدرجة بالفعل في قائمة الكيانات الأمريكية، مما منعها من شراء التكنولوجيا الأمريكية. أنكرت شركة DJI أنها فعلت أي شيء لتبرير وضعها على القائمة.

يوم الثلاثاء، بعد إعلان وزارة التجارة الصينية، أصدرت شركة DJI بيانًا على موقعها على الإنترنت، قائلة إنها لم تصمم أو تسوق معدات للأغراض العسكرية مطلقًا وستتعاون بنشاط مع سياسة مراقبة الصادرات الجديدة.