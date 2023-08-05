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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت دائرة الهيدرولوجيا الحكومية الأوكرانية تحذيرًا ساحليًا لخدمات الشحن المستخدمة للعديد من الموانئ الروسية، عقب هجمات الزوارق المسيّرة الأوكرانية على سفينتين روسيتين في البحر الأسود في غضون 24 ساعة.

وأصدرت الدائرة تحذيرًا ساحليًا ذكرت فيه موانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابس وسوتشي وتامان ضمن "منطقة مخاطر الحرب".

تعرضت سفينة تابعة للبحرية الروسية كانت راسية قبالة نوفوروسيسك لقصف بطائرة بدون طيار في وقت مبكر الجمعة، ثم تعرضت إحدى أكبر ناقلات النفط في البلاد لهجوم من قبل زورق بحري مسيّر آخر قبل منتصف الليل بقليل، وفقًا لمصدر في خدمة الأمن الأوكرانية.

أثبتت الزوارق المسيّرة في كييف أنها صعبة للغاية في مواجهتها ويمكنها قطع مئات الأميال إلى هدفها. باستخدامها، تفتح أوكرانيا جبهة جديدة - وربما تحاول رفع الروح المعنوية وسط تقدم بطيء في هجومها المضاد.

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على تويتر صباح السبت: "مع كل مهمة قتالية جديدة، تصبح الطائرات بدون طيار القتالية والزوراق المسيّرة الأوكرانية أكثر دقة، والمشغلين أكثر خبرة، والتنسيق القتالي أكثر فعالية، ويحصل المصنعون على فرصة لتحسين الخصائص التكتيكية والتقنية".

وقال دانيلوف إن أغسطس/ آب كان ناجحًا بشكل خاص لـ "الصيادين" الأوكرانيين.

وأضاف أن "الخطوة التالية هي توسيع نطاق ومدى العمليات القتالية ومستوى وشدة الخسائر الروسية".

و أصدر الحاكم المعين لمدينة سيفاستوبول المحتلة من قبل روسيا تحذيرًا لحركة الملاحة البحرية بأن البحرية الروسية قد رصدت زورقًا مسيرًا.

وأعلن ميخائيل رازفوزهايف أن "البحرية رصدت زورقًا مسيرًا، وتواصل حركتها حاليًا. ويجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. ونتيجة لذلك، حدّ المسؤولون المدعومون من روسيا من السفر البحري في بعض المناطق.

وتصاعدت عمليات الزوارق المسيّرة البحرية الأوكرانية منذ انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي.

في 20 يوليو/ تموز، ردت وزارة الدفاع الأوكرانية على الخطوة الروسية بقولها "لقد حوّل الكرملين البحر الأسود إلى منطقة خطر، بشكل أساسي للسفن والسفن الروسية التي تبحر في البحر الأسود باتجاه الموانئ البحرية الروسية والموانئ البحرية الأوكرانية الواقعة على أراضي أوكرانيا. تحتلها روسيا مؤقتا. المسؤولية عن جميع المخاطر تقع بالكامل على عاتق القيادة الروسية".

في غضون ذلك، كثفت روسيا هجومها الجوي على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب، لا سيما في مدينة أوديسا.