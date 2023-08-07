أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الاثنين، أن أكثر من 3 آلاف من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين وصلوا إلى الشرق الأوسط، بعد محاولات من جانب إيران لاحتجاز سفن شحن تجارية فى المنطقة.

في بيان للبحرية الأمريكية، الاثنين، قالت إن وصول وحدتي "باتان" وMEU "يجلب إلى المنطقة أصولًا جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأمريكي".

ويمكن للوحدة السادسة والعشرون (MEU) إجراء مهام برمائية، والاستجابة للأزمات، و"عمليات طوارئ محدودة" وفقًا للإصدار.

وقالت البحرية أيضًا إن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول" دخلت إلى البحر الأحمر.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن نشر القوات في يوليو/ تموز، بعد إعلانها اعتراض قوات أمريكية محاولات إيرانية لاحتجاز سفن شحن تجارية في المياه الإقليمية، على مدار الشهور الماضية. وصادرت طهران سفينة تجارية مطلع الشهر الماضي.