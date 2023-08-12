موجة من الحرائق والانفجارات الغامضة.. هجمات متعددة تهز مدنًا مختلفة في روسيا

تصاعد هجمات أوكرانيا على البنية التحتية الروسية.. ما هي استراتيجيتها الآن؟

بعد أشهر من تقدم أوكرانيا البطيء.. فيديو مزعوم يُظهر هجومًا صاروخيًا على قوات روسية

شاهد.. انفجار هائل يخلف عشرات الإصابات في منشأة صناعية في موسكو

(CNN)-- في السنوات الماضية، غالبًا ما كان يتم الترحيب بشهر أغسطس/ آب في روسيا بدرجة من الحذر، بل وحتى القلق. يتحدث الروس بصوت هامس عن "لعنة أغسطس" لشرح العدد الكبير غير المعتاد للحوادث المميتة، والهجمات الإرهابية، واندلاع الحرب.

ولفترة طويلة، بدا أن تلك اللعنة قد أزيلت ونُسيت تقريبًا، مما أدى إلى اختزال الشهر إلى مجرد فصل صيفي حار آخر.

لكن هذا العام، يبدو أن أغسطس عاد للانتقام.

كبداية، يشهد الروس تصاعدًا هائلاً في الهجمات الأوكرانية التي أعادت حرب الكرملين إلى الوطن، مما جعل موسكو تدفع الثمن، ومنح الروس العاديين طعمًا للعنف المروع الذي عانت منه أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.

في البحر الأسود، تعرضت الأساطيل العسكرية والتجارية الروسية لهجوم من زوارق بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية هذا الشهر، مما يهدد طرق الإمداد والتجارة الروسية.

وفي كل يوم من أغسطس/ آب حتى الآن، شهد تقارير لوسائل الإعلام عن هجمات بطائرات بدون طيار على نطاق صغير ولكنها متواصلة تستهدف المباني الرسمية أو المنشآت العسكرية أو المباني التجارية والسكنية.

وفقا للمسؤولين، يتم إطلاق معظمهم من السماء بواسطة الدفاعات الجوية المعززة.

وقالت امرأة لم تذكر اسمها لوسائل إعلام محلية في موسكو: "لقد صدمنا جميعًا لأنه يحدث هنا".

وأضافت "لكننا لسنا سياسيين لذا لا نريد التعليق".

كانت هناك حملة صارمة على المعارضة في روسيا، لا سيما فيما يتعلق بانتقادات الحرب في أوكرانيا.

ظهرت امرأة أخرى على وسائل الإعلام المحلية ووجهها غير واضح لحماية هويتها: "لدي طفلان وأريد أن أتوقف عن الشعور بالخجل لأنهما ولدا في هذا الوقت"، على حد قولها.

يبدو أن الروس الآخرين يتقدمون الآن بمعارضتهم خطوة إلى الأمام، حيث شهد الشهر الحالي تصاعدًا غير مسبوق في هجمات الحرق العمد ضد مكاتب التجنيد العسكرية في جميع أنحاء البلاد - أكثر من عشرين هجومًا بالقنابل خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ويقول المسؤولون إن المواطنين الضعفاء، مثل المتقاعدين، يتعرضون للخداع لشن هجمات من قبل عملاء أوكرانيين يتظاهرون بأنهم شرطة أو دائنون يطلبون قروضًا ويجبرونهم على التصرف.

لكن مصدرًا مرتبطًا بإحدى الجماعات الحزبية الروسية نفى تعرض الروس للإكراه، وقال لشبكة CNN إن الكرملين يريد إخفاء الاستياء المتزايد في المجتمع.

وقال المصدر لشبكة CNN: "إذا لم يكن الناس غاضبين من السلطات، فلن يفعلوا أي شيء".

لم يكن الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب أقل خطورة من الأسبوع الأول، حيث شهد عدد قتلى وجرحى أكثر بكثير.

وقع انفجار غامض في مصنع صناعي في مدينة سيرجيف بوساد الروسية الصغيرة، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من موسكو، مما أدى إلى تصاعد سحابة عيش الغراب الداكنة في السماء.

وتصر السلطات على أن ذلك كان خطأ في الأمان في مصنع للألعاب النارية، ونفت تقارير عن حدوث تخريب في ما كان في السابق شركة رائدة في تصنيع المعدات البصرية العسكرية، مثل نظارات الرؤية الليلية للبنادق.

ومع ذلك، تسبب الانفجار في أضرار مروعة: تضررت 440 شقة و20 منزلاً خاصًا، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، إضافة إلى تدمير 184 سيارة وإصابة 84 شخصًا، ومصرع شخص واحد، وما زال 8 آخرون على الأقل في عداد المفقودين.

لقد عادت لعنة شهر أغسطس إلى روسيا بالفعل.