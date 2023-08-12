(CNN)-- أعلنت السلطات الروسية إسقاط 3 صواريخ على الأقل فوق جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بالبر الرئيسي الروسي.

وكتب رئيس شبه جزيرة القرم المُعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف، في تلغرام، السبت: "تم إسقاط صاروخ آخر للعدو فوق مضيق كيرتش. شكرًا لقوات الدفاع الجوي لدينا على مهنيتهم العالية ويقظتهم!"

وقال أكسيونوف في وقت سابق إنه تم إسقاط صاروخين أوكرانيين في مضيق كيرتش، السبت.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي دخانًا أبيض يتصاعد من الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه الجزيرة التي أعلنت ضمها من قبل روسيا في عام 2014. ولم تتحقق CNN بشكل مستقل من الصور.

يعتبر جسر القرم شريانًا حيويًا لإمداد روسيا في الحرب على أوكرانيا، مما يسمح بتدفق الأشخاص والبضائع إلى الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو في جنوب وشرق البلاد.

يُعرف أيضًا باسم جسر كيرتش، وهو يحمل قيمة شخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في رواية الكرملين، يشير ذلك إلى "إعادة توحيد" شبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي الروسي.

في أكتوبر/ تشرين الأول، دُمر الجسر جزئيًا عندما انفجرت ناقلة وقود وألحقت أضرارًا بجزء كبير من الطريق. سارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، وزعم بوتين أنه عمل "تخريبي" من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية.

كما تعرض الجسر لغارتين في يوليو/ تموز، قال مسؤول أمني أوكراني آنذاك لشبكة CNN إن كييف مسؤولة عنه.