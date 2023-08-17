سلاح الجو الأوكراني: طائرات F-16 الأمريكية لن تصل هذا العام

(CNN)-- قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، الأربعاء، إن أوكرانيا لا تتوقع وصول طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 هذا العام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إهنات للتلفزيون العام الأوكراني، حيث قال: "أصبح من الواضح بالفعل أننا لن نكون قادرين على الدفاع عن أوكرانيا بطائرات F-16 هذا الخريف والشتاء".

وكانت كييف تطلب هذه الطائرات المتقدمة من الحلفاء الغربيين منذ أكثر من عام، بحجة أنها ستزود الجيش بدفاع جوي إضافي وقدرات هجومية.

ويشار إلى أن طائرات F-16 ستعتبر بمثابة ترقية لأسطول الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية الموجودة حاليًا بأوكرانيا، لكن المحللين حذروا من أن الطائرات ليست علاجًا لكل شيء وأن لديها نقاط ضعف تدركها موسكو جيدًا ويمكن أن تستغلها.