بوتين: التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، وأضاف أن دول مجموعة البريكس "تناقش مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى العملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين دولنا الخمس".

وتابع بوتين، خلال كلمة افتراضية ألقاها أمام قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا".

وذكر الرئيس الروسي: "بلغت صادرات الحبوب الروسية إلى إفريقيا 11.5 مليار طن، في عام 2022، وما يقرب من 10 ملايين طن في النصف الأول من عام 2023، وهذا على الرغم من العقوبات غير القانونية المفروضة علينا والتي تعيق بشكل خطير تصدير المنتجات الغذائية الروسية وتعقد النقل والخدمات اللوجستية".

وقال بوتين إن "روسيا قررت إرسال حبوب مجانية إلى 6 دول إفريقية محتاجة، بواقع 25 إلى 50 ألف طن لكل شحنة، بما في ذلك التسليم المجاني".

وأضاف أن روسيا "تم إعاقتها عمدا عن توريد الحبوب والأسمدة إلى الخارج، وهو ما كان أحد أسباب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفي الوقت نفسه، يتم إلقاء اللوم علينا نفاقا في الأزمة الحالية في السوق العالمية"، حسب قوله.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو "مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب، ولكن فقط في حالة الوفاء الحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".

ولفت بوتين أيضا إلى أن "تعزيز الاتصال وإنشاء طرق نقل جديدة مرنة" يمثل أولوية مشتركة بين دول البريكس، مضيفا أن "ممرات النقل بالسكك الحديدية لها أهمية خاصة".