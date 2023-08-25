هل تؤثر وفاة يفغيني بريغوجين على أنشطة فاغنر؟.. الناتو يرد

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه "من السابق لأوانه" التكهن بالتأثير المحتمل للوفاة المزعومة لزعيم مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين على أنشطة المجموعة.

وأضاف ستولتنبرغ، للإذاعة العامة السويدية SVT يوم، أنه لا يريد التكهن بشأن سبب تحطم طائرة بريغوجين "حتى يكتسب معرفة أكثر دقة بما حدث".

وتابع: "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان مقتل القائد سيغير أنشطة مجموعة فاغنر، ما رأيناه هو أنهم لعبوا لسنوات عديدة دورا مهما في أوكرانيا، ولم يعودوا هناك بنفس الطريقة".

وقال: "هم موجودون في بيلاروسيا، ولكن بدرجة أقل مما كان يعتقده الكثيرون مسبقا، ويواصلون أنشطتهم في إفريقيا".

يذكر أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أكدت، الأربعاء، أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه عرف بريغوجين، لـ"وقت طويل جدا" واصفا إياه بـ"الرجل الموهوب، ورجل الأعمال الموهوب".

وجاء في تصريحات لبوتين خلال اجتماع مع رئيس "جمهورية دونيتسك" ذات الحكم الذاتي، دينيس بوشيلين في الكرملين: "لقد عرفت بريغوجين لوقت طويل جدا، منذ مطلع التسعينات، لقد كان رجلا ذا مصير صعب وارتكب أخطاء خطيرة في الحياة، وحقق النتائج المرجوة بالنسبة له وبالنسبة للقضية الجمعية وما طلبته منه، مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".

وأردف بوتين قائلا عن بريغوجين: "لقد كان رجلا موهوبا، ورجل أعمال موهوب، لم يعمل في بلادنا فحسب، ولكن في الخارج أيضا، في إفريقيا على وجه الخصوص. لقد انخرط بالشؤون المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار هناك. كان هنا فقط بالأمس، حسب ما أعرف، وعاد من أفريقيا مؤخرا وقابل بعض المسؤولين هنا".

وقال الرئيس الروسي: "لكن ما هو مؤكد تماماً، رئيس لجنة التحقيق أبلغني هذا الصباح، لقد أطلقوا بالفعل تحقيقاً مبدئياً في هذه الحادثة. وسيتم إجراؤه بشكل كامل حتى الانتهاء منه".

وتابع بوتين: " ليس هناك شك هنا، لنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب والآن يتم إجراء الفحوصات الفنية والجينية. هذا سيأخذ بعض الوقت"، وأرسل بوتين، الخميس، تعازيه بـ"موظفي فاغنر" الذين كانوا على متن الطائرة.