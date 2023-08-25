دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق دونالد جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على صورة والده الجنائية التي نشرتها الشرطة الأمريكية ودخلت التاريخ باعتبارها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي.

وكتب دونالد جونيور بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "مرحبا الدولة العميقة – إنه قادم لكم.. نراكم في 20 يناير 2025".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020، ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية، وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

ويذكر أن تعبير "الدولة العميقة"، اشتهر في تركيا، ففي عام 2012، ذكر تقرير لـCNN أن "الدولة العميقة هو تعبير يستخدمه الكثير من الأتراك للإشارة إلى الشبكات الإجرامية المزعومة داخل قوات الأمن والبيروقراطية الحكومية"، وتم استخدام تعبير "الدولة العميقة" للمرة الأولى في صحيفة "نيويورك تايمز" عام 1997 في مقال عن تركيا، وأوضح المقال أن "الدولة العميقة" تعبير يُطلق على مجموعة من القوى الغامضة التي يبدو أنها تعمل بعيدا عن يد القانون".

ومنذ ذلك الحين، جرى استخدام تعبير "الدولة العميقة" لوصف أعضاء جماعات نافذين لكنهم غير منتخبين يعملون في الحكومة أو الجيش ولكن بالنسبة للبعض، فإن "الدولة العميقة" لها معنى أكثر خبثا من مجرد بيروقراطيين حكوميين وأشخاص معينين في مناصب معينة.