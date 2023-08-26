ماذا نعلم عن طائرة بريغوجين.. من طرازها إلى تاريخ خدمتها

(CNN)— لم يسجل طراز Embraer Legacy 600 حتى عام 2021، سوى حادث واحد خلال أكثر من عقدين من الخدمة، ولم يكن ذلك نتيجة عطل ميكانيكي، وفقًا لموقع International Aviation HQ.

وقالت شركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير، في بيان لـCNN، إنها امتثلت للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وأوقفت خدمة الدعم، التي يشمل الصيانة، للطائرات المرتبطة بيفغيني بريجوزين في عام 2019.

وقامت CNN بمراجعة بيانات الرحلة ومقاطع الفيديو، وأجرت مقابلات مع خبراء الطيران والمتفجرات، لتجميع ما حدث في الدقائق التي سبقت حادث تحطم طائرة زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، ليشير التحليل إلى أن الطائرة الخاصة تعرضت لـ"حادث طيران كارثي واحد على الأقل" قبل أن تسقط من السماء، والفيديو المتداول لا يظهر هذا الحدث الكارثي.

وقال خبير الصواريخ الذي يقدم المشورة لحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، روبرت شموكر لـCNN إنه في حين أن الحادث يتطلب إجراء تحقيق شامل وتحليل على الأرض للصندوق الأسود، أو مسجلات بيانات الرحلة، لتحديد السبب، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى أن من المحتمل أن تكون الطائرة قد سقطت بسبب انفجار وليس بسبب عطل ميكانيكي.