العملية الأكثر تعقيدًا حتى الآن.. فيديو يرصد القوات الأوكرانية الخاصة وهي تدمر نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات

(CNN)-- أعلن سلاح الجو الأوكراني، السبت، أن ثلاثة طيارين أوكرانيين، من بينهم طيار معروف بعلامة النداء "جوس"، لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في منطقة جيتومير غربي البلاد.

قُتل الطياران يوم الجمعة عندما اصطدمت طائرتان للتدريب القتالي من طراز L-39 في السماء بالقرب من مدينة جيتومير غرب كييف، وفقًا لمسؤولين عسكريين. وقالت القوات الجوية إن الطيارين كانا يقومان بمهمة قتالية.

وأعرب الفرع العسكري عن تعازيه لأسر المتوفين، قائلا "إن هذه خسارة مؤلمة ولا تعوض لنا جميعا".

وفي العام الماضي، قال "جوس" لمراسل شبكة CNN أندرسون كوبر إنه حصل على لقبه خلال رحلة إلى الولايات المتحدة. وقال إن أصدقاءه اخترعوا هذا اللقب لأنه لا يشرب الكحول وكان يطلب العصير دائمًا.

وكان "جوس" طيارًا لمقاتلات من طراز ميغ 29، وحث الحلفاء الغربيين على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية. وكجزء من وحدة تعرف باسم "شبح كييف"، دافع عن سماء العاصمة والمناطق الوسطى والشمالية من أوكرانيا، في الساعات الأولى بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير/ شباط 2022.

ويجري مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بالتحقيق في ملابسات الحادث. وقال المكتب، في بيان له، السبت، إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للحالة الفنية للطائرة وما إذا كان قد تم الالتزام بقواعد الاستعداد للرحلات الجوية. وأضاف المكتب أن المتخصصين سيقومون أيضًا بإجراء تشخيص شامل للصناديق السوداء للطائرتين.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا "إن خسارة كل جندي هي خسارة فادحة للبلد بأكمله".