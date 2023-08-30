بعد مقتل أم وطفلتها على باب مأوى في كييف.. زيلينسكي يأمر بعمليات تفتيش على مستوى البلاد

(CNN)-- قال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، الأربعاء، إن روسيا شنت هجوما "ضخما" على العاصمة الأوكرانية مساء الثلاثاء باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ.

وكتب بوبكو بتدوينة على منصة تيليغرام: "لم تشهد كييف مثل هذا الهجوم القوي منذ الربيع".

وقال بوبكو إن عدة مجموعات من الطائرات بدون طيار توجهت نحو كييف "من اتجاهات مختلفة"، ثم تم إطلاق صواريخ في وقت لاحق باتجاه المدينة من القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-95MS، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 20 "هدفا معاديا".

وقُتل رجلان يبلغان من العمر 26 و36 عاماً، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الحطام المتساقط، وفقاً للإدارة العسكرية لمدينة كييف.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال عمدة كييف إن خدمات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مواقع حطام في منطقتي دارنيتسكي وشيفشينكيفسكي.