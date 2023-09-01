أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، موقف بلاده من دعوة 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس" مؤكدا على أن قرار توجيه الدعوات للدول الجديدة أخذ بالتوافق فيما بين الدول الأعضاء.

جاء ذلك في مقابلة للوزير البرازيلي مع CNN حيث قال: "جميعنا (الدول الأعضاء في بريكس) كنا على توافق حول أسماء الدول التي تم اختيارها (للانضمام)".

وردا على سؤال إن كان هناك حديث حول "هيمنة الدولار" ضمن المجموعة، قال فييرا: "نحن لا نقوم بأي شيء ضد قوة الدولار، لا يزال الدولار أكثر العملات قوة في العالم، التجارة بعملاتنا المحلية سيقلل فقط من تكاليف التحويلات الدولية مثل الاستيراد والتصدير، هذا فحسب، ليس ضد أحد أو أي شيء".

ويذكر أن وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد أعلن أن قادة دول مجموعة "بريكس" المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة وأنه تم توجيه دعوات لـ6 دول جديدة هي السعودية والإمارات وإيران ومصر والأرجنتين وأثيوبيا.