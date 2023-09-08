أمريكا ترد على روسيا بشأن تسبب ذخائر اليورانيوم في الإصابة بالسرطان

(CNN) -- ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، على المزاعم الروسية بأن ذخائر اليورانيوم المنضب، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسلها إلى أوكرانيا، من شأنها أن تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض.

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ: "ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنه لا يوجد دليل على أن ذخائر اليورانيوم المنضب تسبب السرطان، وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه لم تكن هناك زيادة في حالات سرطان الدم أو أنواع السرطان الأخرى التي تم إثباتها بعد أي تعرض لليورانيوم المنضب".

وأضافت سينغ: "اليورانيوم، أو اليورانيوم المنضب، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد صلة مؤكدة بين التعرض لليورانيوم المنضب وزيادة حالات السرطان أو الآثار الصحية".

وذكرت أن "العديد من الجيوش في جميع أنحاء العالم تستخدم اليورانيوم المنضب"، وأضافت: "نشعر أنها ستكون الأكثر فعالية في مواجهة الدبابات الروسية".

وتابعت أن "الذخائر هي قذائف مضادة للدبابات تستخدمها دبابات أبرامز التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية أثناء وجوده في كييف.

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن ذخائر اليورانيوم المنضب لأول مرة كانت جزءا من المساعدات.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، قالت إن اليورانيوم المنضب "أقل إشعاعا إلى حد كبير من اليورانيوم الطبيعي"، لكنها حثت على توخي الحذر عند التعامل معه.

وعندما تضرب ذخائر اليورانيوم المنضب درع الدبابة، فإنها يمكن أن تشتعل وتنتج غبار اليورانيوم، والذي، إذا تم استنشاقه، يمكن أن يدخل مجرى الدم وقد تسبب تلف الكلى.