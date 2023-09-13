صور وسعر ايفون 15 ونسخة برو بعد كشف شركة أبل عنها

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صور وسعر ايفون 15 ونسخة برو بعد كشف شركة أبل عنها
ايفون 15 بروCredit: NIC COURY/AFP via Getty Images

(CNN)— أعلنت شركة ابل، الثلاثاء، عن تشكيلة هواتفها أيفون 15 من الجيل الجديد، والتي تتميز بخاصية "Dynamic Island" الموسعة (موطن التنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم الأخرى).

سعر ايفون 15 ونسخة برو بعد كشف شركة أبل عنها هاتفها الجديد
ايفون 15 بروCredit: Justin Sullivan/Getty Images

أما الأسعار فقالت الشركة:

  1.  سعر ايفون 15 سيبدأ من 799 دولارًا.

  2.  سعر ايفون 15 برو من 999 دولارًا.

سعر ايفون 15 ونسخة برو بعد كشف شركة أبل عنها هاتفها الجديد
Credit: NIC COURY/AFP via Getty Images

وبالنسبة لأسعار الساعات الجديدة من ابل فقالت الشركة إنها ستكون كالتالي:

  1.  يبدأ سعر Apple Watch SE من 249 دولارًا.
  2.  يبدأ سعر Apple Watch S9 من 399 دولارًا.
  3.  سعر ساعة Apple Watch Ultra 2 هو 799 دولارًا.
سعر ايفون 15 ونسخة برو بعد كشف شركة أبل عنها هاتفها الجديد
Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

وسيتمكن عملاء ابل من استخدام نفس أجهزة شحن USB-C لتشغيل أجهزة ايفون وايباد وماك الخاصة بهم. وبذلك ينتهي تشغيل منفذ الشاحن المستخدم لمدة 11 عامًا باسم "لايتنينغ".

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