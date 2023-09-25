(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن دبابات أبرامز الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، وإنها "تستعد لتعزيز ألويتنا".

وأوضح زيلينسكي في بيان على تيلغرام: "أخبار جيدة من وزير (الدفاع رستم) أوميروف. (أبرامز) موجودة بالفعل في أوكرانيا وتتأهب لتعزيز ألويتنا. أنا ممتن لحلفائنا لالتزامهم بالاتفاقيات!، نحن نبحث عن عقود جديدة وتوسيع مساحة توريد الأسلحة".

وعلق زيلينسكي أيضًا على الهجوم الروسي الذي شنته موسكو، خلال الليل، على أوديسا، قائلا إن "تغطية الدفاع الجوي لمنطقة أوديسا تمثل أولوية في جميع مفاوضاتي المتعلقة بالدفاع الجوي".

وفي الوقت نفسه، زعمت أوكرانيا، الاثنين، أن قائد القوات الروسية في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، قُتل في الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول، الجمعة.

وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في تحديث، الاثنين: "بعد إصابة مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطًا، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي"، وأضافت أن أكثر من 100 جندي روسي آخرين أُصيبوا.