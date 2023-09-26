(CNN)-- علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، على وصول دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا، قائلا إنها "سوف تحترق" مثل الأسلحة الأخرى ولن تغير الوضع في منطقة الصراع.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، وصول 31 دبابة أمريكية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا.

وردًا على تلك الأخبار، قال بيسكوف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، الثلاثاء، إن "دبابات أبرامز سلاح خطير. لكن تذكروا كيف تحدث الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، عن الدبابات الأجنبية الأخرى التي تحترق بسهولة. حسنا، هذه (الدبابات) ستحترق أيضًا".

وشدد بيسكوف على أنه رغم أهميتها، لا يمكن لأي نوع من الأسلحة تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة أو تحويل مسار الحرب أو نتيجتها.

وقال: "كل هذا لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال، على جوهر العملية العسكرية الخاصة أو نتائجها".

ومن جهة أخرى، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يبدو أنه يظهر قائد أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، وهو يشارك في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقادة عسكريين روس آخرين، الثلاثاء.

وجرى نشر الفيديو في 26 سبتمبر/أيلول، ويبدو أن رجلا يشبه سوكولوف ينضم إلى الاجتماع عبر مؤتمر بالفيديو. ويوضح شريط الاسم الموجود على لباسه العسكري Sokolov V. N. وتعرض شاشة الفيديو الأحرف السيريلية "ЧФ،" وهو اختصار لأسطول البحر الأسود، ويبدو بصحة جيدة.

ولا يمكن لـCNN التأكد من أن هذا هو سوكولوف، أو متى تم الاجتماع أو مكان تصوير ظهوره بالفيديو.

وزعمت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، الاثنين، أن الأدميرال سوكولوف قُتل في هجوم صاروخي على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بسيفاستوبول، الجمعة، 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ورفض المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق، الثلاثاء، التعليق على المزاعم الأوكرانية بمقتل سوكولوف.