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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، الثلاثاء، إن شبه الجزيرة الكورية تقترب من "شفا حرب نووية".

وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال كيم سونغ إن الأمر تطلب من كوريا الشمالية "مواصلة تعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس بشكل عاجل"، لأن شبه الجزيرة في "وضع مثير للقلق مع خطر وشيك لاندلاع حرب نووية".

وخلال خطابه، اتهم الولايات المتحدة بـ"نشر نفوذها في جميع أنحاء العالم، خاصة عبر شبه الجزيرة الكورية".

وقال سفير كوريا الشمالية: "بسبب الهستيريا المتهورة والمستمرة للمواجهة النووية من جانب الولايات المتحدة والقوات التابعة لها، تم تسجيل عام 2023 كعام خطير للغاية حيث اقترب الوضع الأمني العسكري في شبه الجزيرة الكورية وما حولها من شفا حرب نووية".

وأضاف: "إذا لم يحترم مجلس الأمن مبادئ المساواة في السيادة واحترام السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فلن يرقى أبدًا إلى مستوى سمعته كممثل للإرادة العامة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".