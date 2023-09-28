دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لمؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام 2023 الصادر عن شركة “UBS”، أدى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين إلى انخفاض حاد في الاختلالات في أسواق القارات السكنية في المراكز المالية العالية في المتوسط. وفي نسخة هذا العام، جاءت مدينتي زيورخ وطوكيو فقط ضمن فئة خطر الفقاعة.

استند بنك UBS في التقرير على تحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم. ومن منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، انخفضت أسعار المنازل الحقيقية في المدن بنسبة 5% في المتوسط. ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار.

وقد احتلت دبي المرتبة الـ 23 ضمن المؤشر، حيث استمرت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في الارتفاع بمعدل مزدوج الرقم. ونظرًا للنمو القوي في الدخل وسوق الإيجارات الساخنة، مع تجاوز نمو الإيجارات لنمو الأسعار التي يشغلها المالكون، أشار التقرير إلى أن السوق ذات قيمة جيدة إلى حد ما. وفي حين أن دبي تتسم بتقلبات دورية عالية وعرضة للإفراط في التنمية، فمن المتوقع أن يظل زخم الأسعار قوياً في الأرباع المقبلة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام 2023.