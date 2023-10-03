أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير، الثلاثاء، بأنه غير مذنب في ثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية تتعلق بشرائه سلاحًا ناريًا في عام 2018، بينما كان يستخدم مخدرات غير مشروعة.

اتُهم نجل الرئيس بحيازة سلاح ناري يستخدم بشكل غير قانوني، والإدلاء ببيان كاذب عند شراء سلاح ناري والإدلاء ببيان كاذب لمتجر الأسلحة الذي اشترى فيه السلاح. ويقول ممثلو الادعاء إن بايدن كذب في استمارة فيدرالية عند شراء مسدس من خلال عدم الكشف عن تعاطيه للمخدرات.

وتأتي هذه الاتهامات عقب صفقة اعتراف سابقة كان من المقرر أن يدخلها هذا الصيف بتهم منفصلة بزعم عدم دفع ضرائبه، لكنها انهارت في النهاية.

وتضمن جزء من تلك الصفقة السابقة اتفاقا لتجنب الملاحقة القضائية بتهمة حيازة سلاح.

لاحقا، غادر هانتر بايدن المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير بعد إطلاق سراحه بشروط عدة، من بينها ألا يمتلك سلاحًا ناريًا أو يتعاطى الكحول أو المواد الخاضعة للرقابة.

وقال القاضي كريستوفر بيرك إن الشروط هي "نفسها في الأساس"، مع بعض التغييرات في الصياغة، كما تم تحديدها خلال جلسة استماع فاشلة هذا الصيف.

وأصدر محامي هانتر بايدن، آبي لويل، بيانًا قال فيه: "هذه الاتهامات هي نتيجة الضغط السياسي من الرئيس ترامب وحلفائه... لإجبار وزارة العدل على تجاهل القانون والانحراف عن سياساتها في مثل هذه القضايا".

وقال فريق هانتر بايدن إنه التزم بالشروط التي حددتها الاتفاقية التي انهارت في وقت سابق من هذا العام، لكنهم يؤكدون أنها لا تزال سارية.

يأتي ذلك تزامنًا مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في اليوم الثاني من محاكمة الاحتيال المدني، الثلاثاء، المقامة ضده لتغريمه وأبنائه الأكبر وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب، 250 مليون دولار. وخلال الجلسة، شن ترامب هجومًا على المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، متهمًا إياها بأنها فاسدة.