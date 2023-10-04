لا يقتصر الأمر على الذخيرة.. جنود أوكرانيون: الدبابات الغربية تحدث فرقًا في المعركة

"كارثة".. ما الذي سيحدث لأوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن دعمها في مواجهة روسيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الفوضى داخل صفوف الجمهوريين في الكونغرس تثير قلقه، لأنه يعمل على تأمين تمويل جديد لأوكرانيا، وأنه سيلقي قريبًا خطابًا حول هذه المسألة.

وقال بايدن بعد يوم واحد من الإطاحة بالنائب كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب: "إن هذا يقلقني، لكنني أعلم أن هناك أغلبية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في كلا الحزبين قالوا إنهم يدعمون تمويل أوكرانيا".

وجاء تعليق بايدن في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وقد أعرب المتنافسون الرئيسيون لهذا المنصب عن مواقف مختلفة بشأن أوكرانيا. منحت المجموعة المؤيدة لكييف والتي تصنف المشرعين الجمهوريين على دعمهم لأوكرانيا، درجة "بي" للنائب ستيف سكاليز، الذي صوت لصالح حزم المساعدة السابقة.

وقد منحت النائب جيم جوردان درجة "اف"، وهي أدنى درجة، مشيرة إلى أصواته السابقة ضد تمويل أوكرانيا.

وقال بايدن إنه يظل من مصلحة الأمريكيين مواصلة دعم أوكرانيا، وقال إنه يدرس خطابًا يوضح هذه النقطة.

وقال: "سأعلن قريبًا جدًا عن خطاب رئيسي سألقيه بشأن هذه القضية ولماذا من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

ولم يقدم البيت الأبيض على الفور المزيد من التفاصيل حول الخطاب المقرر.

وقال بايدن في خطابه إنه سيقول "إن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح أوكرانيا".

وقال: "أعتقد أنه من الواضح للأغلبية العظمى من مجتمع السياسة الخارجية، سواء من اليسار أو اليمين، أن هذا كان بمثابة تمرين قيم للولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الدعم الذي لدينا في جميع أنحاء العالم".

وفي مكالمة هاتفية مع زعماء العالم، الثلاثاء، قال بايدن إنه "أوضح أنني أعلم أن غالبية الشعب الأمريكي لا يزال يدعم أوكرانيا وأن غالبية أعضاء الكونجرس سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين يدعمونها".

وقال بايدن: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح بالمرواغة أن تعيق ذلك".

وبما أن مستقبل المساعدة التي وافق عليها الكونغرس لأوكرانيا لا يزال موضع تساؤل، قال بايدن إنه قد تكون هناك طرق بديلة لدعم كييف.

وقال دون توضيح "يمكننا دعم أوكرانيا في الدفعة التالية التي نحتاجها وهناك وسيلة أخرى سنتمكن من خلالها تمويل التمويل".