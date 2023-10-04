ماكارثي بعد إقالته من مجلس النواب الأمريكي: لن اترشح مجددا للمنصب

(CNN)-- لن يترشح كيفن ماكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى بعد أن أقالته من منصبه في تصويت تاريخي، الثلاثاء، في خطوة قد تهدد بإغراق الجمهوريين في مجلس النواب بمزيد من الفوضى والاضطرابات.

وسيحتاج مجلس النواب الآن إلى انتخاب رئيس جديد، ولا يوجد بديل واضح لماكارثي الذي قد يحظى بالدعم اللازم للفوز بالمطرقة (رئاسة المجلس)، ولكن السباق على خليفة محتمل بدأ بالفعل.

ومثل التصويت للإطاحة بماكارثي وقراره بعدم الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى تصعيدًا كبيرًا في التوترات في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي كان غارقًا في الاقتتال الداخلي - ويأتي بعد أيام فقط من نجاح ماكارثي في ​​هندسة جهد من الحزبين في اللحظة الأخيرة لتجنب اغلاق الحكومة.

ومباشرة بعد التصويت، تم تعيين النائب عن الحزب الجمهوري، باتريك ماكهنري، وهو حليف مقرب من ماكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وقاد جهود الإطاحة بماكارثي، النائب عن الحزب الجمهوري مات جايتز، وتأتي في الوقت الذي استمرت فيه كتلة من المحافظين المتشددين في التمرد ضد مكارثي، والتصويت ضد الأولويات الرئيسية لقيادة الحزب الجمهوري، وإلقاء العوائق بشكل متكرر أمام أجندة رئيس النواب.