أول تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي بعد إقالته جراء تصويت "تاريخي"

(CNN)-- قال رئيس مجلس النواب الأمريكي المقال، كيفن مكارثي، الثلاثاء، في تصريح مقتضب على إقالته من منصبه جراء تصويت نال موافقة أغلبية النواب إنه يشعر بـ"الارتياح".

وجاءت إجابة مكارثي، عندما سئل من قبل الصحفيين خلال طريقه لحضور اجتماع مغلق للحزب الجمهوري عن شعوره تجاه الإقالة، ولم يرد على الأسئلة الأخرى حول ما إذا كان سيطرح اسمه مجددا خلال التصويت بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ولاحقا، قال النائب رالف نورمان، لشبكة CNN، إن كيفن مكارثي أكد، خلال اجتماع الحزب، أنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وتمنى التوفيق للجميع، وأضاف نورمان أن الاجتماع انتهى "فجأة" بعد أن إعلان مكارثي.

وأكد كيفن مكارثي، عبر منصة "أكس" عدم ترشحه، وقال: "لن أسعى للترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب، ربما خسرت التصويت، لكنني ناضلت من أجل ما أؤمن به، وأنا أؤمن بأمريكا، لقد كانت خدمتي شرفا لي".

يذكر أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري مكارثي من منصبه، وذلك في سابقة تاريخية.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات غايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة"، واتخذ غايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب، السبت، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.

وتم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لمكارثي، رئيسا مؤقتا للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.