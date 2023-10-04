"كارثة".. ما الذي سيحدث لأوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن دعمها في مواجهة روسيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ستنقل الآلاف من الأسلحة وطلقات الذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا، في خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف بعض النقص الحاد الذي يواجه الجيش الأوكراني بينما ينتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال مسؤولون لـCNN، إن القيادة المركزية الأمريكية تتوقع الإعلان عن هذا الإجراء في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وليس من الواضح ما هي السلطات القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لتسهيل نقل الأسلحة، إذ تشترط الأمم المتحدة تدمير الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تدرس منذ أشهر كيفية إرسال الأسلحة بشكل قانوني، المخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين.