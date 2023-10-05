ملخص سريع لما يحدث بقضية نقص الأسلحة بأيدي القوات الأوكرانية

"كارثة".. ما الذي سيحدث لأوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن دعمها في مواجهة روسيا؟

(CNN)—تزداد التساؤلات حول مستقبل المساعدة التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي التي قال فيها إن كييف "ستبذل قصارى جهدها" للحفاظ على الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا في حربها ضد الغزو الروسي.

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