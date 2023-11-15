ألمانيا: هدف أوروبا بتقديم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا لن يتحقق على الأرجح

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(CNN)-- قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الثلاثاء، إن هدف الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخيرة المدفعية من غير المرجح أن يتحقق، في الوقت الذي لا تزال كييف تخوض حرب استنزاف طاحنة ضد روسيا واقتراب فصل الشتاء.

وقال بيستوريوس قبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يمكن الافتراض أنه لن يتم الوصول إلى المليون طلقة"، مضيفا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل لزيادة الإنتاج.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في مارس/ آذار على تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخيرة المدفعية وتسليمها في غضون 12 شهرا.

وجاء تحذير بيستوريوس بعد يوم من تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد قد لا يحقق أهداف إنتاج الذخيرة لتزويد كييف بحلول نهاية العام، لكنه قال إن الجهود جارية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

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