دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مؤشر قوة المدن العالمية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة "موري موموريال"، وهي هيئة بحثية أنشأتها شركة "موري بيلدينغ"، المتخصصة في التطوير الحضري في اليابان، لتقييم وتصنيف المدن الكبرى في العالم حسب "جاذبيتهم" أو وقوتهم التنافسية في جذب الناس، ورأس المال والشركات من جميع أنحاء العالم.

يقوم المؤشر بذلك من خلال قياس 6 عوامل تشمل الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، ومستوى العيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.

وانضمت دبي إلى قائمة أفضل 10 مدن للمرة الأولى، فوفقًا للتقرير، شهدت دبي ارتفاع درجاتها بشكل خاص في مجال التفاعل الثقافي وإمكانية الوصول. وينعكس الحضور الدولي المتزايد لدبي بشكل جيد في نتائج هذا العام، مع تحسينات في عدد المؤتمرات الدولية، وعدد الزوار الأجانب وعدد الركاب الجويين.

ومن جهة أخرى شملت القائمة مدينة عربية أخرى وهي القاهرة، لتأتي في المرتبة الـ47 ضمن التصنيف.