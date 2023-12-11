حكم عليه بالسجن 19 عامًا.. شاهد كيف رد نافالني أشهر معارضي بوتين على إدانته

من تسميمه إلى سجنه.. ما آثار محاولة إسكات زعيم المعارضة في روسيا أليكسي نافالني؟

(CNN)-- قال محامو أليكسي نافالني، الاثنين، إنهم فقدوا الاتصال بالمعارض الروسي السجين، الذي يُعتقد أنه مسجون في مستعمرة جزائية على بعد حوالي 150 ميلاً شرق موسكو، ولا يُعرف مكان وجوده.

وحُكم على نافالني بالسجن 19 عامًا في أغسطس/آب، بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف، وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى. وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 11 عامًا ونصف في منشأة شديدة الحراسة بتهمة الاحتيال وتهم أخرى ينفيها.

يزعم أنصار نافالني أن اعتقاله وسجنه محاولة ذات دوافع سياسية لخنق انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش، الاثنين، إن المحامين قاموا بعدة محاولات للوصول إلى مستعمرتين جزائيتين يُعتقد أن نافالني، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، موجود فيهما. وأضافت يارميش أنهم أُبلغوا أن الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، لم يكن في مستعمرات IK-6 أو IK-7 العقابيتين.

وكتبت يارميش أنهم فقدوا الاتصال مع نافالني منذ ستة أيام. وتم سجن نافالني آخر مرة في المستعمرة العقابية IK-6 شرق موسكو.

وشكل نافالني أحد أخطر التهديدات لشرعية بوتين خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من عقدين.

تم نقل نافالني من روسيا إلى ألمانيا في عام 2020، بعد تسميمه بمادة نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفيتية. وكان لابد من نقل نافالني جوا من مدينة أومسك السيبيرية ووصل في غيبوبة إلى مستشفى في برلين.

وأشار تحقيق مشترك أجرته شبكة CNN ومجموعة بيلنغ كات إلى تورط جهاز الأمن الروسي في تسميم نافالني. وتنفي روسيا تورطها في تسميم نافالني. وقال بوتين في ديسمبر/كانون الأول 2020 إنه لو أراد جهاز الأمن الروسي قتل نافالني، "لكانوا قد أنهوا" المهمة.