رأي: سبعة أسباب تجعل ولاية ترامب الثانية خطيرة

هذا المقال بقلم جوليان زيليزر، محلل سياسي في CNN، وأستاذ التاريخ والشؤون العامة في جامعة برينستون. هو مؤلف ومحرر 25 كتابًا، بما في ذلك كتاب نيويورك تايمز الأكثر مبيعًا Myth America: Historians Take on the Biggest Lies and Legends About Our Past. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

(CNN)-- أطلق الرئيس السابق، دونالد ترامب، العديد من الإنذارات. تصدر عناوين الأخبار بقوله لمضيف قناة فوكس نيوز شان هانيتي ليلة الثلاثاء أنه إذا أعيد انتخابه، فلن يكون ديكتاتورًا إلا في "اليوم الأول" من رئاسته انتقامًا من أعدائه السياسيين. كانت هناك تقارير عديدة عن خططه لحزم السلطة التنفيذية لصالحه من خلال تعيين الموالين وتوسيع سلطته لتوظيف وفصل موظفي الحكومة الفيدرالية.

وفي حين أن ترامب ينشر دائمًا هذا النوع من الكلام، وغالبًا ما يكون هدفه من القيام بذلك هو جذب انتباه وسائل الإعلام بدلاً من تحديد أهداف سياسية جادة، إلا أن هناك سببًا للقلق بشأن الإصرار غير العادي على السلطة الرئاسية الذي قد يحدث في ولاية ترامب الثانية. هناك أسباب مهمة تجعل المرة الثانية مختلفة. ولماذا قد يكون ترامب، الذي لا يشعر بقيود في البداية، أكثر تحررًا من القيود.

ولماذا ستكون الولاية الثانية أخطر من الأولى؟

حرية البطة العرجاء

مثل كل الرؤساء في فترة الولاية الثانية، سيشعر ترامب بأنه أقل تقييدًا بسبب القلق بشأن إعادة انتخابه. إن فضل كونك بطة عرجاء هي أن الضغوط التي قد تدفعك إلى تجنب التصرفات التي قد تقوض إمكانية الفوز بدعم الناخبين في المستقبل تكون أقل كثيرًا.

يحاول بعض الرؤساء استخدام هذه الحرية لدفع مبادرات مثيرة للجدل من شأنها أن تكون في مصلحة الأمة والعالم، كما تعهد الرئيس رونالد ريغان في العام 1987 عندما وقع اتفاقية كبيرة (معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى) مع الاتحاد السوفياتي. لكن يمكن للرؤساء أيضًا استغلال فترة البطة العرجاء بطرق خطيرة. قد يكون هذا هو الحال بالتأكيد مع ترامب الذي يبدو أنه يفكر في الانتقام وليس صنع السياسات.

نجا بالفعل من العزل (مرتين)

يتمتع ترامب أيضًا بوضع فريد من نوعه حيث نجا من عمليتي عزل أثناء وجوده في منصبه. إن الآلية الرئيسية التي يستخدمها الكونجرس لمنع الرئيس من إساءة استخدام سلطته ليست شيئًا من المرجح أن يثير قلقه. لقد رأى كيف تكفي الانتماءات الحزبية لحماية نفسه من احتمال عزله من قبل مجلس الشيوخ.

وتذوق ترامب أيضًا كيف يمكنه الاستفادة من عزله من خلال الزعم أمام أنصاره أن المعارضين الحزبيين يسعون للنيل منه وأنه كان ضحية. ومع العلم، كما تذكرنا النائب الجمهورية السابقة ليز تشيني في كتابها الجديد، بأن الجمهوريين أنقذوه من قبل وسيفعلون ذلك مرة أخرى، فإن قدرة السلطة التشريعية على العزل لن تخلق أي مخاوف عند النظر في كيفية ممارسته السلطة الرئاسية.

كان سيتجاوز القانون

إذا كان في منصبه، فهذا يعني أن ترامب قد نجا أيضًا، سياسيًا، من العملية القانونية مرة أخرى، حتى لو أدين في أي من القضايا الأربع الجارية ضده أم لا (هو ينفي ارتكاب أي مخالفات). ولكن إذا وصل إلى منصبه بحلول العام 2025، فهذا يعني أن العملية القانونية لم تكن لديها القدرة على تغيير سلوك التصويت وجعلته أقوى في بعض النواحي. وفي حين احتاج الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الرئيس جيرالد فورد للعفو عنه، فإن ترامب سيكون لديه قدر كبير من الثقة حتى أنه لن يشعر حتى بالحاجة إلى القلق بشأن هذا النوع من الحماية أيضا.

قبضته الخانقة على الولاء الجمهوري

رغم النقاش الذي لا نهاية له حول الجمهوريين الذين لا يحبون ترامب، استمر معظم أعضاء الحزب الجمهوري في الوقوف إلى جانبه. ظل الجمهوريون في الكابيتول هيل ثابتين نسبيًا في دعمهم للرئيس السابق حتى لو كان هناك بعض الانزلاق. أما أولئك الذين لا يقفون معه، مثل تشيني، فقد وجدوا أنفسهم في الخارج أو عاطلين عن العمل.

وفي أوساط الناخبين، تستمر استطلاعات الرأي في إظهار أنه بصرف النظر عما يحدث، فإنه يظل الشخصية الأكثر شعبية في الحزب. يعرف ترامب كل هذا وسيفترض أنه إذا وقع في مشكلة فإن الحزب سيدعمه.

سوف تكون حكومته مليئة بالأشخاص الذين يوافقونه

خلال فترة ولايته الأولى، جلب ترامب على الأقل شخصيات من عالم واشنطن بالإضافة إلى الجيش للعمل في حكومته. شخصيات مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، على الأقل، عرضته لبعض الأصوات التي فهمت متى كانت أفكاره تذهب بعيداً. وخدم ماتيس في الفترة من العام 2017 حتى 2019 عندما رفض ترامب الاستماع إلى تحذيراته بشأن سحب القوات من سوريا. وبحلول عام 2020، كان ماتيس يصف ترامب بأنه تهديد حقيقي للدستور. شغل بريبوس، العضو السابق في الكونغرس ورئيس اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، منصب رئيس الموظفين خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب، حتى تم طرده.

الفترة الثانية ستكون مختلفة تمامًا. وكما كتب مكاي كوبينز في مجلة "ذي أتلانتيك"، فإن كل الدلائل تشير إلى أنه هذه المرة لن يزود البيت الأبيض إلا بالموالين الحقيقيين. ومن شأن شخصيات مثل ستيفن ميلر وريتشارد غرينيل، المساعدين المقربين السابقين في إدارة ترامب الأولى، أن تدفعه نحو المزيد من التطرف.

الخبرة

يتمتع ترامب الآن بالخبرة. ورغم الفوضى التي شهدتها فترة ولايته، فقد أصبح لديه الآن إحساس أفضل كثيراً بالمكان الذي يمكنه فيه الاستهزاء بالاتفاقيات والعمليات. لقد اختبر الوضع وسيصبح الآن الأمر أسهل في معرفة ما يمكن توقعه عندما يبدأ من جديد.

في الواقع، لقد رأينا في نهجه تجاه الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات لعام 2024 نهجًا أكثر تعمدًا في التفكير في كيفية تهيئة الظروف لتخريب منافسيه. وكما هو الحال مع أي رئيس لفترة ولاية ثانية، سيكون ترامب أكثر براعة في استخدام أدوات السلطة، الشرعية وغيرها، لتحقيق أهدافه وتعزيز قوته.

التهديد الحقيقي بالانتقام

ولعل العامل الأكبر على الإطلاق هو أن ترامب يسعى للانتقام. إنه غاضب من المعارضة التي لا يزال يواجهها والمحاكمات التي تجريها وزارة العدل.

ترامب، الذي كان دائمًا شخصًا يسعى إلى الإطاحة بأولئك الذين يؤذونه أو يختلفون معه، سيكون قادرًا الآن على القيام بذلك باستخدام الأذرع الطويلة للحكومة. بالنسبة لأولئك الذين لا يعتقدون أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا، عليهم أن يتذكروا التاريخ الطويل للرؤساء، من الرئيس وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى إلى الرئيس ريتشارد نيكسون، الذين استخدما الحكومة لترهيب وقمع معارضيهم وحتى سجنهم.

عندما يقول ترامب أشياء مثل: "سوف نقلع الشيوعيين والماركسيين والفاشيين والسفاحين اليساريين المتطرفين الذين يعيشون مثل الحشرات داخل حدود بلادنا من جذورهم، والذين يكذبون ويسرقون ويغشون في الانتخابات"، يجب على الأمريكيين أن يأخذوا التهديد على محمل الجد.

ليس هناك شك في أن ولاية ترامب الثانية ستكون خطيرة للغاية على الجمهورية. فهو سيعطي الرئاسة الإمبراطورية معنًى جديدًا، ويعرض ذلك النوع من القوة التي لم يكن للمؤرخ آرثر شليزنجر أن يتخيلها قط عندما صاغ هذا المصطلح في عام 1973 في ظل نيكسون.

وسيكون لزاما على الجمهوريين الذين يتنافسون ضد ترامب في الانتخابات التمهيدية التأكد من أن الناخبين يفهمون مخاطر البقاء على المسار الحالي. سيكون لزامًا على بايدن والديمقراطيين أن يوضحوا للناخبين ما هي المخاطر في الاختيار الذي سيتخذونه في نوفمبر 2024.