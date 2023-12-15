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(CNN)-- أصبحت منصة مشاركة الفيديو تيك توك أول تطبيق غير مخصص للألعاب يحقق 10 مليارات دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي، وفقًا لتقرير جديد، ومن المتوقع أن يصبح التطبيق الأعلى ربحًا على الإطلاق.

التطبيقات الأربعة الأخرى التي حددتها شركة الأبحاث ومزودة البيانات "داتا إيه آي" على أنها وصلت إلى هذا الإنجاز جميعها ألعاب:Candy Crush Saga ، Honor of Kings، Monster Strike و Clash of Clans.

تعد لعبة Candy Crush الأكثر ربحًا على الإطلاق، حيث بلغ إنفاق المستخدمين عليها أكثر من 12 مليار دولار. تعتمد المجاميع على الإيرادات المستمدة من Google Play ومتجر تطبيقات iOS . لكن من المتوقع أن يكون تيك توك أكبر من اللعبة الشعبية.

يستعد تيك توك ليصبح تطبيق الهاتف المحمول الأعلى ربحًا على الإطلاق - ليقترب من 15 مليار دولار في عام 2024. ينفق المستهلكون أكثر من 11 مليون دولار يوميًا على إكراميات منشئي المحتوى المفضلين لديهم، مما يدفع تيك توك إلى تجاوز لعبة الهاتف المحمول الأكثر ربحًا في العالم حتى الآن، بحسب رئيسة قسم البيانات في data.ai ليكسي سيدو.

ويأتي الإنفاق من عمليات شراء "العملات" داخل تطبيق تيك توك، والتي يمكن استخدامها لشراء هدايا للمؤثرين على المنصة. تكافئ هذه الهدايا منشئي المحتوى على محتواهم ويمكن صرفها نقدًا، مع احتفاظ تيك توك بنسبة 50% من العائد.

وفقًا لموقع data.ai، فإن عملية الشراء الأكثر شيوعًا داخل تطبيق تيك توك هذا العام كانت مجموعتها المكونة من 1321 قطعة نقدية مقابل 19.99 دولارًا، والتي قالت إنها تشكل حوالي ربع الإيرادات داخل التطبيق. إلى جانب الإنفاق داخل التطبيق، يتمتع تطبيق الفيديو القصير ذو الشعبية الكبيرة بمصادر إيرادات أخرى بما في ذلك الإعلانات والتجارة الإلكترونية.

قالت شركة الأبحاث ومزودة البيانات إن تطبيق المواعدة Tinder ومنصة يوتيوب هما أقرب التطبيقات التالية إلى تحقيق 10 مليارات دولار، لكنهما يتخلفان عن تيك توك بما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار مع اقتراب عام 2023 من نهايته.

فاز تيك توك المملوكة لشركة ByteDance الصينية، بانتصارين متتاليين في المحاكم في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المرجح أن يجعل من الصعب على منتقدي الشركة قمعها.

دفعت المخاوف بشأن اتصالات تيك توك بالصين الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى حظر التطبيق على الأجهزة الرسمية. كما تم اتهام التطبيق بإدمان المستخدمين المراهقين والتسبب في أضرار أخرى للصحة العقلية، وهو ما ينفيه تيك توك.