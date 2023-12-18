بوتين يحذر من مشكلات مع فنلندا بعد أن "جرها الغرب إلى الناتو"

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه ستكون هناك "مشاكل" مع جارتها فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت سابق من هذا العام.

كان انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بمثابة تحول كبير في المشهد الأمني في شمال أوروبا، وأضاف نحو 1300 كيلومتر (830 ميلاً) إلى حدود الحلف مع روسيا.

كما كانت هذه ضربة للرئيس بوتين، الذي حذر منذ فترة طويلة من توسع الناتو.

وقال بوتين في مقابلة نُشرت الأحد: "لقد أخذوا (الغرب) فنلندا وسحبوها إلى حلف شمال الأطلسي! لماذا، هل كان لدينا أي خلافات مع فنلندا؟ جميع النزاعات، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإقليمية في منتصف القرن العشرين، تم حلها منذ فترة طويلة".

وأضاف بوتين في المقابلة التي أجرتها معه قناة "روسيا 1" الرسمية الروسية: "لم تكن هناك مشاكل، ولكن الآن ستكون هناك، لأننا سننشئ الآن منطقة لينينغراد العسكرية هناك وسنركز بالتأكيد الوحدات العسكرية هناك".

كما رفض بوتين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن بوتين "سيستمر في المضي قدمًا" إذا استولى على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا يمكن أن تهاجم في نهاية المطاف حليفًا في الناتو وتجر القوات الأمريكية إلى الصراع.

وقال الرئيس الروسي إن روسيا "ليس لديها سبب ولا مصلحة ولا مصلحة جيوسياسية، لا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية، للقتال مع دول الناتو"، مضيفًا أن موسكو ليس لديها أي مطالبات إقليمية في دول الناتو.

وأضاف بوتين: "لا توجد رغبة في إفساد العلاقات معهم (دول الناتو)، نحن مهتمون بتطوير العلاقات".

مهاجرون يصلون إلى نقطة تفتيش فاليما الحدودية بين فنلندا وروسيا في فيرولاهتي بفنلندا في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023. Credit: HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images

خلاف على الحدود

وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي عندما انضمت في إبريل/ نيسان، مما أدى إلى مضاعفة حدود الحلف الأمني المباشرة مع روسيا.

وحتى قبل أن يشن بوتين غزوه لأوكرانيا، كان بوتين قد طالب حلف الناتو بالحد من توسعه. ومع ذلك، كانت الحرب هي التي "غيرت البيئة الأمنية في فنلندا"، مما دفع رغبة الدولة الشمالية في الانضمام إلى الحلف، حسبما قال الرئيس ساولي نينيستو في مايو/ أيار 2022 عندما أعلن أن بلاده ستسعى للانضمام.

وفي غضون بضعة أشهر من تقديم الطلب، قالت الحكومة الفنلندية إنها ستنفق حوالي 143 مليون دولار على بناء سياج عازل على طول الحدود الشرقية لفنلندا مع روسيا، التي يبلغ طولها 830 ميلاً وكانت تتمتع بحماية أمنية قليلة.

أغلقت فنلندا حدودها بالكامل مع روسيا مرة أخرى هذا الأسبوع، بسبب مزاعم بأن مئات الأشخاص كانوا يحاولون العبور بدون تأشيرة.

وبعد الإعلان عن إغلاق آخر الشهر الماضي، اتهم رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، روسيا بـ"تسهيل استغلال الناس وتوجيههم إلى الحدود الفنلندية في ظروف الشتاء القاسية. وفنلندا عازمة على وضع حد لهذه الظاهرة".