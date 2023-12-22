نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

فيديو يظهر المشهد بعد قصف مستشفى ناصر في غزة.. ومقتل فتاة بُترت ساقها سابقا

خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، لاكسمان ناراسيمهان، الثلاثاء، إن الأشخاص الذين احتجوا ضد الشركة وعطلوا متاجرها بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس تم تضليلهم بمعلومات كاذبة منتشرة عبر الإنترنت حول مواقف الشركة.

وقال ناراسيمهان في رسالة إلى موظفي ستاربكس وعملائها: "إننا نرى المحتجين يتأثرون بالتحريف على وسائل التواصل الاجتماعي للمبادئ التي نؤمن بها".

وتابع: "شهدت المدن في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك هنا في أمريكا الشمالية - احتجاجات متصاعدة. العديد من متاجرنا شهدت حوادث تخريب.. لقد عملنا مع السلطات المحلية لضمان سلامة شركائنا وعملائنا".

الرسالة هي وسيلة لمحاولة فصل ستاربكس عن الخلافات المتعلقة بالحرب، وحاولت ستاربكس أيضًا أن تنأى بنفسها عن المواقف المؤيدة لفلسطين التي اتخذتها نقابة "اتحاد عمال ستاربكس"، وهي نقابة لعمال الشركة، والتي أثارت غضب بعض المؤيدين لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تواجه مبيعات العطلات ضعفًا، وفقًا لتقديرات المحللين. وعانى سهمها من أطول انخفاض في تاريخه، وهو انخفاض دام 12 يومًا انتهى في وقت سابق من هذا الشهر. وتقاوم ستاربكس أيضًا الضغوط النقابية بشأن الأجور وظروف العمل والاتهامات باستخدام تكتيكات غير قانونية مناهضة للنقابات.

وقالت شركة القهوة إن بعض الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة نتجت مباشرة عن تعليقات النقابة. أكثر من 350 متجرًا من أصل 9300 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة منضمون إلى نقابات.

بعد وقت قصير من هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ضد إسرائيل، نشرت نقابة "اتحاد عمال ستاربكس" "تضامنا مع فلسطين" على منصة التواصل الاجتماعي X . وتحت الصورة كانت هناك صورة لجرافة لحماس تهدم سياجا في قطاع غزة خلال الهجمات ضد إسرائيل، بحسب بعض المؤسسات الإخبارية التي شاهدت المنشور.

ولم تتم الموافقة على التغريدة من قبل النقابة أو العاملين فيها، وسرعان ما قام حساب النقابة بحذف التغريدة – لكنها أثارت بعض الدعوات لمقاطعة ستاربكس على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤيدين لإسرائيل.

وقالت ستاربكس إن بعض الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة نتجت مباشرة عن تعليقات النقابة.

نأت ستاربكس بنفسها عن التغريدة.

وقالت ستاربكس في منشور: "نحن ندين بشكل لا لبس فيه أعمال الإرهاب والكراهية والعنف هذه، ونختلف مع التصريحات والآراء التي عبرت عنها نقابة ’اتحاد عمال ستاربكس‘ وأعضاؤها"، وأضافت الشركة أن "كلمات وأفعال نقابة اتحاد عمال ستاربكس تخصهم، وهم وحدهم".

كما رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة، زاعمة انتهاك العلامة التجارية وطالبت النقابة بالتوقف عن استخدام اسمها وشعاراتها. وقالت ستاربكس إن الارتباط بالنقابة يضر بسمعتها ويعرض عمالها للخطر.

ورفعت النقابة دعوى قضائية مضادة في أكتوبر/ تشرين الأول، زاعمة أن ستاربكس هاجمت سمعة النقابة بشكل خاطئ.

وزعمت الدعوى أن "تصريحات الشركة هي جهد واضح لتعزيز حملتها غير القانونية المناهضة للنقابة من خلال مهاجمة سمعة النقابة بشكل كاذب بين العمال والجمهور".

أيد الاتحاد بيانا صادرا عن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام في أكتوبر يدين هجمات حماس على إسرائيل ويدعو "أصحاب الضمائر الحية إلى وقف الإبادة الجماعية الوشيكة للفلسطينيين".